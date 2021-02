Conduttrici Mediaset a Sanremo, Milly Carlucci (e l’Amministratore Rai) commentano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fabrizio Salini, Amministratore Delegato della Rai, durante un lungo intervento tenuto ieri sera in Commissione di Vigilanza, ha commentato l’arrivo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo, ennesimo volto Mediaset scippato dalla Rai in occasione della kermesse canora. “L’episodio di Sanremo credo debba essere valutato in modo diverso proprio perché è Sanremo, è l’evento. Non è la prima volta che un volto della concorrenza è presente a Sanremo. Anche nel recente passato ci sono state conduzioni più durature nell’ambito delle diverse serate che arrivavano dalla concorrenza. Sarà quindi, come al solito, un Festival plurale e inclusivo”. Nel recente passato, infatti, Maria De Filippi e Michelle Hunziker (entrambe volti storici di Canale 5) hanno co-condotto una edizione del Festival di ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fabrizio Salini, Amministratore Delegato della Rai, durante un lungo intervento tenuto ieri sera in Commissione di Vigilanza, ha commentato l’arrivo di Barbara Palombelli al Festival di, ennesimo voltoscippato dalla Rai in occasione della kermesse canora. “L’episodio dicredo debba essere valutato in modo diverso proprio perché è, è l’evento. Non è la prima volta che un volto della concorrenza è presente a. Anche nel recente passato ci sono state conduzioni più durature nell’ambito delle diverse serate che arrivavano dalla concorrenza. Sarà quindi, come al solito, un Festival plurale e inclusivo”. Nel recente passato, infatti, Maria De Filippi e Michelle Hunziker (entrambe volti storici di Canale 5) hanno co-condotto una edizione del Festival di ...

