Compleanno Donnarumma | gli auguri di Galli | “Sembri da sempre in Serie A”

Filippo, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Gigio Donnarumma attraverso il suo account su 'Instagram'

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Gianluigi #Donnarumma?? Tanti auguri al portiere azzurro che oggi festeggia 2?2? anni ?? ?? 22… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Gigio Donnarumma ?????? - BoneNico : Una serata che poteva finire diversamente e non dà morale per le prossime partite. #Donnarumma ci salva con un suo… - DZarrella12 : RT @Vivo_Azzurro: ?? Buon compleanno a Gianluigi #Donnarumma?? Tanti auguri al portiere azzurro che oggi festeggia 2?2? anni ?? ?? 22 presen… - gabrieleamerio : Oggi era il tuo compleanno ma il regalo ce lo hai fatto tu. Grazie #Donnarumma, parata che vale una qualificazione… -

In difesa, davanti a Gigio, che vuole festeggiare al meglio il 22esimo, ci sarà Tomori, che prenderà il posto di Kjaer, Romagnoli , Davide Calabria e Diogo Dalot. Il ...Ventidue anni e già 200 presenze in Serie A , a cui se ne aggiungono 22 in Nazionale . Numeri da predestinato, numeri da campione. Gianluigifesteggia così il suo. Da veterano, nonostante sia appena un classe 1999. Eppure, sono sei anni che il ragazzone di Castellammare di Stabia difende la porta del Milan , da quel ...I rossoneri riescono a qualificarsi agli ottavi nonostante la pessima prestazione. Donnarumma e Tomori i migliori: le pagelle del match di Europa League Il Milan riesce ad ottenere la qualificazione a ...Nella ripresa, attacco totale del club serbo che va vicinissimo ad un clamoroso gol del vantaggio, sventato da un Donnarumma in stato di grazia nel giorno del suo compleanno. La Roma senza fatica ...