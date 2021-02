Clubhouse a rischio spionaggio? La società promette maggiore sicurezza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non una, ma tante room di Clubhouse, il social audio più in voga del momento, trasmetterebbero metadati di conversazioni e partecipanti verso server che hanno base in Cina. Lo affermano i ricercatori dello Stanford Internet Observatory (SIO), che hanno alzato la guardia riguardo ai termini di accesso libero alla piattaforma, di conversazioni e privacy. Vale la pena ricordare che i metadati non contengono al loro interno alcun tipo di informazioni sensibili sugli utenti iscritti – come nome, età e sesso – e nemmeno i file delle conversazioni, possono però servire per creare un cluster di individui e tipologie di room visitate, utili per scopi di marketing e macro-monitoraggio. Dunque, se quando accediamo ad un’applicazione digitale, i dati che costruiamo servono per degli scopi che non sono dichiarati, è sicuramente un problema da segnalare. Se poi venisse confermato ... Leggi su newsagent (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non una, ma tante room di, il social audio più in voga del momento, trasmetterebbero metadati di conversazioni e partecipanti verso server che hanno base in Cina. Lo affermano i ricercatori dello Stanford Internet Observatory (SIO), che hanno alzato la guardia riguardo ai termini di accesso libero alla piattaforma, di conversazioni e privacy. Vale la pena ricordare che i metadati non contengono al loro interno alcun tipo di informazioni sensibili sugli utenti iscritti – come nome, età e sesso – e nemmeno i file delle conversazioni, possono però servire per creare un cluster di individui e tipologie di room visitate, utili per scopi di marketing e macro-monitoraggio. Dunque, se quando accediamo ad un’applicazione digitale, i dati che costruiamo servono per degli scopi che non sono dichiarati, è sicuramente un problema da segnalare. Se poi venisse confermato ...

