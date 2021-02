Attanasio e Iacovacci, oggi i funerali di Stato: i primi risultati dell’autopsia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono appena cominciati i funerali di Stato dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Alle esequie nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Intanto sono state eseguite ieri le prime autopsie sui cadaveri che hanno escluso l’ipotesi dell’esecuzione. Secondo il governo di Kinshasa, che accusa gli hutu delle Forze democratiche di liberazione del Ruanda (Fdlr), potrebbe essersi trattato di un tentato sequestro “a scopo di estorsione”. leggi anche l’articolo —> Morte Luca Attanasio, il padre: «Le figlie ancora non lo sanno», tutte le ipotesi sull’uccisione «È Stato ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono appena cominciati ididell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio. Alle esequie nella Basilica romana di Santa Maria degli Angeli anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Subito dopo la funzione, i due feretri torneranno nei loro comuni di origine: Limbiate, in Lombardia, e Sonnino, nel Lazio. Intanto sono state eseguite ieri le prime autopsie sui cadaveri che hanno escluso l’ipotesi dell’esecuzione. Secondo il governo di Kinshasa, che accusa gli hutu delle Forze democratiche di liberazione del Ruanda (Fdlr), potrebbe essersi trattato di un tentato sequestro “a scopo di estorsione”. leggi anche l’articolo —> Morte Luca, il padre: «Le figlie ancora non lo sanno», tutte le ipotesi sull’uccisione «È...

