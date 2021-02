ASPI, al via master per assumere 20 giovani talenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dare una concreta opportunità occupazionale a 20 neolaureati under 30 attraverso l’effettiva assunzione in azienda dei ragazzi selezionati, con un contratto in apprendistato di alta formazione della durata di due anni. Con questo obiettivo – grazie a una partnership siglata con la Scuola di master e Formazioni Permanente del Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il MIP, la Graduate School of Business dell’ateneo milanese – Autostrade per l’Italia ha dato il via alla selezione dei candidati per il master universitario di secondo livello in “Ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali”, ideato per individuare e far crescere professionalmente giovani talenti. Il master partirà nel mese di maggio 2021 e durerà per 24 mesi, mentre le selezioni si chiuderanno il 31 marzo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dare una concreta opportunità occupazionale a 20 neolaureati under 30 attraverso l’effettiva assunzione in azienda dei ragazzi selezionati, con un contratto in apprendistato di alta formazione della durata di due anni. Con questo obiettivo – grazie a una partnership siglata con la Scuola die Formazioni Permanente del Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il MIP, la Graduate School of Business dell’ateneo milanese – Autostrade per l’Italia ha dato il via alla selezione dei candidati per iluniversitario di secondo livello in “Ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali”, ideato per individuare e far crescere professionalmente. Ilpartirà nel mese di maggio 2021 e durerà per 24 mesi, mentre le selezioni si chiuderanno il 31 marzo ...

