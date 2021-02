Anthem Next cancellato ufficialmente

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Bioware ha confermatoche, la revisione del suo game as a service dalla storia travagliata, è stato definitivamenteRecentemente erano emersi dei report secondo i quali sia Bioware che EA stavano analizzando i progressi compiuti dalla pianificata revisione, conosciuta come, del loro looter shooter uscito nel 2019 (qua la nostra recensione). Il tutto per capire se era profittevole proseguire con i lavori relativi alla rinascita del progetto. E alla fine sono state tratte delle conclusioni che non faranno certo piacere alla community che, nonostante tutte le problematiche, ha continuato a credere e sostenere il progetto nel corso degli anni: Bioware, difatti, ha confermato che il progetto è stato definitivamente ...

Le critiche erano state tantissime, e infine EA , in accordo con lo studio di sviluppo, aveva deciso per un rifacimento da zero dell'intero titolo:. Oggi però, con un comunicato a firma ...Chefosse a rischio già da un po' di tempo era già cosa nota: secondo gli ultimi report, Electronic Arts avrebbe dovuto decidere proprio questa settimana se interrompere o meno i finanziamenti ...Bioware ha confermato ufficialmente che Anthem Next, la revisione del suo game as a service dalla storia travagliata, è stato cancellato.EA ha recentemente annunciato di aver cancellato ufficialmente il titolo Anthem Next. Scopriamo insieme i dettagli e perché è stata presa questa decisione.