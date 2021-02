Andrea Damante si fa un tatuaggio dedicato ad Elisa Visari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovo tatuaggio di Andrea Damante Sono ormai passati mesi da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo il ritorno di fiamma dello scorso anno, hanno interrotto nuovamente la loro relazione. A quel punto sia il deejay che l’influencer hanno voltato pagina, prendendo così strade diverse, pur rimanendo in buoni rapporti. Così mentre la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovodiSono ormai passati mesi da quandoe Giulia De Lellis, dopo il ritorno di fiamma dello scorso anno, hanno interrotto nuovamente la loro relazione. A quel punto sia il deejay che l’influencer hanno voltato pagina, prendendo così strade diverse, pur rimanendo in buoni rapporti. Così mentre la L'articolo proviene da Novella 2000.

callmeJessixoxo : sono disperata, ogni volta che provo a cercare Andrea Zenga su Instagram mi esce nei suggeriti il profilo di Andrea… - GirovagaC : Stefania si è fissata finisca venerdì. Invano Tommaso le ha detto che Alfonso si confonde sempre, che ha chiamato A… - Francy23081990 : @ChiaraaL_ Esatto,infatti come sempre l'unico lucido ieri è stato Tommaso che ha detto ma che c'entra Alfonso ha ch… - selishardliquor : RT @gggreatescape: T: «Ha chiamato Andrea Zelletta Andrea Damante per tre puntate!» sto piangendo haha #tzvip - SabMusicIsLife : RT @gggreatescape: T: «Ha chiamato Andrea Zelletta Andrea Damante per tre puntate!» sto piangendo haha #tzvip -