Anche il cuore è un organo che produce ormoni (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’apparato cardiovascolare, composto da cuore, vasi arteriosi e vasi venosi, garantisce la circolazione del sangue in tutto l’organismo. Il cuore, in particolare, svolge in questo sistema la funzione di pompa, con il compito di ripartire pressioni e volumi tra la circolazione sistemica venosa e quella arteriosa, garantendo così che il sangue proveniente dalla prima proceda correttamente nella seconda. Apparato cardiovascolare e sistema dei peptidi natriuretici Esso assolve alla sua funzione soprattutto attraverso la contrazione ritmica e incessante delle fibre muscolari che lo compongono, producendo un costante flusso ematico attraverso le sue quattro cavità separate da valvole. Le pareti di tali cavità, o camere, sono quindi costituite da muscolo cardiaco (miocardio), ricoperto all’interno da un sottile strato di rivestimento a ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’apparato cardiovascolare, composto da, vasi arteriosi e vasi venosi, garantisce la circolazione del sangue in tutto l’organismo. Il, in particolare, svolge in questo sistema la funzione di pompa, con il compito di ripartire pressioni e volumi tra la circolazione sistemica venosa e quella arteriosa, garantendo così che il sangue proveniente dalla prima proceda correttamente nella seconda. Apparato cardiovascolare e sistema dei peptidi natriuretici Esso assolve alla sua funzione soprattutto attraverso la contrazione ritmica e incessante delle fibre muscolari che lo compongono,ndo un costante flusso ematico attraverso le sue quattro cavità separate da valvole. Le pareti di tali cavità, o camere, sono quindi costituite da muscolo cardiaco (miocardio), ricoperto all’interno da un sottile strato di rivestimento a ...

MetaErmal : Undici canzoni, undici fotografie diverse. Non vedo l’ora che queste tracce suonino nelle vostre case, nelle vostre… - RadioItalia : “E quanto tempo ci vuole, per abbracciarsi la notte, in strada anche se piove, senza chiedere mai, senza capire mai… - nzingaretti : L'Italia è arrivata su #Marte e con lei anche la forza dell’industria aerospaziale che ha il suo cuore nel Lazio. U… - tg2rai : La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza è il luogo del cuore @Fondoambiente. Nel decimo censimento del patrimonio artis… - vanillanera : RT @Iperborea_: Simonetta Spiri, eliminata anche grazie alla nomination di Marco Carta, suo grande amico nella scuola, che canta “Occhi” pe… -