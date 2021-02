Al Pd serve una leader (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Le donne del Pd hanno l’occasione di eleggere una segretaria. Ma non lo faranno, perché nonostante le ricorrenti proteste, al momento opportuno rispondono alle logiche di corrente, quanto se non più dei colleghi maschi. Ah, non è così? E perché allora la storia del partito è costellata di rivolte, proteste, rivendicazioni finite in sordina quando si è palesata l’ennesima elargizione degli uomini? Le donne del Pd, infatti, non lottano per affermare un proprio punto di vista nel partito. Si inalberano quando non partecipano alla spartizione delle poltrone. Quando poi la distribuzione viene portata a termine, la protesta rientra. È triste dirlo. Ma è stato così nel 2018 quando Matteo Renzi e Matteo Orfini misero mano alle liste elettorali. Succederà anche oggi con la composizione di governo e sottogoverno? Probabile. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Le donne del Pd hanno l’occasione di eleggere una segretaria. Ma non lo faranno, perché nonostante le ricorrenti proteste, al momento opportuno rispondono alle logiche di corrente, quanto se non più dei colleghi maschi. Ah, non è così? E perché allora la storia del partito è costellata di rivolte, proteste, rivendicazioni finite in sordina quando si è palesata l’ennesima elargizione degli uomini? Le donne del Pd, infatti, non lottano per affermare un proprio punto di vista nel partito. Si inalberano quando non partecipano alla spartizione delle poltrone. Quando poi la distribuzione viene portata a termine, la protesta rientra. È triste dirlo. Ma è stato così nel 2018 quando Matteo Renzi e Matteo Orfini misero mano alle liste elettorali. Succederà anche oggi con la composizione di governo e sottogoverno? Probabile.

