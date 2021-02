104° Giro D'Italia, in Abruzzo per 3 giorni (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Aquila - Notaresco, Castel di Sangro, Rocca di Cambio - Campo Felice e L'Aquila sono le quattro città di Tappa del 104 Giro d'Italia. L'edizione 2021 (8-30 maggio), che è stata presentata oggi pomeriggio, tornerà in Abruzzo il 14 maggio (7^ tappa), partendo dal borgo medievale di Notaresco verso Termoli per 178 km. Una tappa interessante per i velocisti. La 9^ tappa, il 16 maggio, si svolgerà completamente in Abruzzo, per 160 km. Partenza da Castel di Sangro e arrivo a Rocca di Cambio - Campo Felice. Un percorso nelle meraviglie dei Parchi, arricchito da tre Gran Premi della montagna, prima dell'ascesa finale per un 1,3 km sullo sterrato della stazione sciistica di Campo Felice, con l'arrivo sulla pista dello Scorpione. Questa tappa totalizza 3.500 metri complessivi di dislivello. La 10^ tappa del ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Aquila - Notaresco, Castel di Sangro, Rocca di Cambio - Campo Felice e L'Aquila sono le quattro città di Tappa del 104d'. L'edizione 2021 (8-30 maggio), che è stata presentata oggi pomeriggio, tornerà inil 14 maggio (7^ tappa), partendo dal borgo medievale di Notaresco verso Termoli per 178 km. Una tappa interessante per i velocisti. La 9^ tappa, il 16 maggio, si svolgerà completamente in, per 160 km. Partenza da Castel di Sangro e arrivo a Rocca di Cambio - Campo Felice. Un percorso nelle meraviglie dei Parchi, arricchito da tre Gran Premi della montagna, prima dell'ascesa finale per un 1,3 km sullo sterrato della stazione sciistica di Campo Felice, con l'arrivo sulla pista dello Scorpione. Questa tappa totalizza 3.500 metri complessivi di dislivello. La 10^ tappa del ...

Presentato il Giro d'Italia 2021 da Torino a Milano, nessuna tappa in Calabria Torino " Presentata la 104° edizione del Giro d'Italia. Si partirà sabato 8 maggio da Torino per terminare sotto il Duomo di Milano domenica 30 maggio. 21 le tappe e tre settimane di corsa rosa che, però non toccherà la ...

