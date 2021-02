Zingaretti apre al congresso. Ma se vince Bonaccini il partito è a rischio scissione

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Pd ormai è una polveriera. Che si avvicina alcoladdirittura di una, infatti, dopo mesi di attacchi quotidiani da parte degli ex renziani ancora presenti nel, ha deciso che piuttosto che rimanere imbrigliato nelle polemiche quotidiane e fare la fine di San Sebastiano, è meglio giocare in campo aperto. Quindi ok ale che vinca il migliore. A correre per la segreteria sarà certamente, spinto da Base Riformista dei vari Marcucci, Gori e Nardella. “Sono la mozione Torna a casa Matteo” chiosano dal Nazareno, mozione peraltro abbondantemente anticipata da TPI nelle scorse settimane. “Renzi sondaggi alla mano non è certamente il politico più popolare d’Italia. Fare una battaglia congressuale per farlo ...