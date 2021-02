Stellantis - Tavares: "Rilanceremo il marchio Maserati" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Carlos Tavares è tornato in Italia a poco più di un mese dalla sua ultima visita negli stabilimenti del gruppo FCA. L'amministratore delegato di Stellantis ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori e le sigle sindacali nelle fabbriche torinesi di Grugliasco e Mirafiori, nuovo fulcro dell'elettrificazione dei brand italiani. In Piemonte, infatti, nascono modelli come la Fiat Nuova 500 a batterie e la versione ibrida della Maserati Ghibli: proprio il marchio del Tridente è stato citato più volte dal manager portoghese, che ha promesso nuovi piani di rilancio per la Casa di Modena. Il polo del lusso si risolleverà. Negli ultimi anni il gruppo FCA ha investito molto sugli stabilimenti di Grugliasco e Mirafiori, trasformandoli in un polo del lusso dedicato alla produzione di diversi modelli della ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Carlosè tornato in Italia a poco più di un mese dalla sua ultima visita negli stabilimenti del gruppo FCA. L'amministratore delegato diha incontrato i rappresentanti dei lavoratori e le sigle sindacali nelle fabbriche torinesi di Grugliasco e Mirafiori, nuovo fulcro dell'elettrificazione dei brand italiani. In Piemonte, infatti, nascono modelli come la Fiat Nuova 500 a batterie e la versione ibrida dellaGhibli: proprio ildel Tridente è stato citato più volte dal manager portoghese, che ha promesso nuovi piani di rilancio per la Casa di Modena. Il polo del lusso si risolleverà. Negli ultimi anni il gruppo FCA ha investito molto sugli stabilimenti di Grugliasco e Mirafiori, trasformandoli in un polo del lusso dedicato alla produzione di diversi modelli della ...

