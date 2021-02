Seduta positiva in Piazza Affari

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si chiude in frazionale rialzo lafinanziaria delle principali Borse Europee. Si muove in lieve rialzo anche la borsa di Wall Street con l’S&P-500 che evidenzia un incremento dello 0,56%, dopo le rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, sulla necessità di mantenere l’attuale politica monetaria ultra accomodante. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,214. L’Oro continua lapoco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,16%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +99 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%. Tra i listini europei ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo ...

Kuspide_SCF : Seduta positiva per le borse europee che chiudono la settimana con un piccolo progresso (v. ultima col. tab), a par… - ItaliaOggi : Piazza Affari apre positiva l'ultima seduta della settimana. Spread stabile a 98 punti - giornaleradiofm : Borsa: Hong Kong positiva, apre a 0,32%: (ANSA) - PECHINO, 18 FEB - La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva:… -

Ultime Notizie dalla rete : Seduta positiva

volatile, ma infineper i listini europei , che consolidano la fiducia nel pomeriggio grazie al progressivo miglioramento di Wall Street e a un nuovo balzo del petrolio. Piazza Affari ...Francoforte amplia la performancedello 0,80% e chiude a 13.976 punti. 24 - 02 - 2021 05:50(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Seduta all'insegna dei rialzi per le Borse Europee sulla scia di Wall Street col ritorno in positivo del Nasdaq, il listino dei tecnologici, e grazie alla risalita ...(Teleborsa) – Si chiude in frazionale rialzo la seduta finanziaria delle principali Borse Europee. Si muove in lieve rialzo anche la borsa di Wall Street con l’S&P-500 che ...