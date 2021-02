(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Per la prima volta sono state raccolte in un unico volume le pagine 'blasfeme' di Gabriele d'(1863-1938) su tema diCristo ritrovate nei suoi archivi: mostrano quanto profonda e perseverata fu, nella mente del poeta e scrittore "l'idea di uno studio in forma artistica sullameravigliosa del Galileo". L'opera curata da Angelo Piero Cappello si intitola "Studi su. Appunti, Taccuini, Parabole" ed esce domani (25 febbraio) in libreria da Ianieri Edizioni (168 pagine, 16 euro). Nella prefazione Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, descrive "la straordinaria importanza" di questa collezione di frammenti di scritture, parabole, articoli, appunti, taccuini vari, che nei progetti dannunziani avrebbero dovuto comporre una ...

TV7Benevento : **Scrittori: il 'blasfemo' D'Annunzio voleva scrivere vita di Gesù, ritrovati gli scritti** (2)... - TV7Benevento : **Scrittori: il 'blasfemo' D'Annunzio voleva scrivere vita di Gesù, ritrovati gli scritti**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Scrittori blasfemo

Il Tempo

... accanto a Hemingway, e l'accostamento non è per nulla. In realtà la fantascienza di ... Non eranoo non eranoe basta: cercavano di immaginare una cultura anarchica aperta a ...... la tragedia di Sofocle su cui pensatori, filosofi,hanno dibattuto e riflettuto; ... Sembra essere quasieppure iek lo fa: uccidere un'eroina, accusarla di essere elitaria e malvagia, ...Il blogger e scrittore Avijit Roy fu ucciso nel 2015 da un gruppo di estremisti islamici che rivendicò l’omicidio attraverso Twitter.Il dipartimento di Stato inviò il guru Bruce Sterling a illustrare la nuova fantascienza. Che oggi è attualità ...