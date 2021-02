Peugeot e Guardia di Finanza rinnovano la collaborazione con la consegna di una vettura a zero CO2 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos/Motori) – E’stata consegnata alla Guardia di Finanza il primo esemplare di quella che sarà la nuova flotta di Peugeot e-208 dotate di motorizzazione al 100% elettrica. La cerimonia è avvenuta presso il Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali del Corpo e di Peugeot Italia ().Si tratta di una prima vettura (fornita in comodato gratuito) a breve seguita da altri 30 esemplari (con la formula del noleggio a lungo termine) sempre con la stessa motorizzazione elettrica ed anch’esse in livrea d’ordinanza. Si tratta di un ulteriore passo avanti per avvicinare sempre più le Istituzioni e i cittadini ai veicoli elettrici, quest’ultimi sempre più attenti al concetto di una mobilità rispettosa ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos/Motori) – E’statata alladiil primo esemplare di quella che sarà la nuova flotta die-208 dotate di motorizzazione al 100% elettrica. La cerimonia è avvenuta presso il Comando Generale delladia Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali del Corpo e diItalia ().Si tratta di una prima(fornita in comodato gratuito) a breve seguita da altri 30 esemplari (con la formula del noleggio a lungo termine) sempre con la stessa motorizzazione elettrica ed anch’esse in livrea d’ordinanza. Si tratta di un ulteriore passo avanti per avvicinare sempre più le Istituzioni e i cittadini ai veicoli elettrici, quest’ultimi sempre più attenti al concetto di una mobilità rispettosa ...

