Pd, Zingaretti sotto attacco: critiche dai sindaci dem Gori e De Caro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tensioni confermate nelle ultime 24 ore con una serie di interviste in scansione di amministratori che hanno un ruolo forte nel ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tensioni confermate nelle ultime 24 ore con una serie di interviste in scansione di amministratori che hanno un ruolo forte nel ...

NicolaPorro : Sulla radio del #Pd, #Zingaretti inciampa in un lapsus freudiano. Perché, sotto sotto, i leader della sinistra rima… - _aint_none : RT @NicolaPorro: Sulla radio del #Pd, #Zingaretti inciampa in un lapsus freudiano. Perché, sotto sotto, i leader della sinistra rimangono c… - umbo70 : RT @NicolaPorro: Sulla radio del #Pd, #Zingaretti inciampa in un lapsus freudiano. Perché, sotto sotto, i leader della sinistra rimangono c… - Siciliano741 : #ottoemezzo #24febbraio Vare interviste di esponenti PD che criticano l'accordo coi 5S. Forte è il tanfo nauseabon… - CinziaF48738069 : I 5S sono per avvocati,nel PD sindaci e governatori regione si ergono contro Zingaretti,ma sarà mica per questo ch… -