Nuovo Dpcm: slittano le riaperture di bar, ristoranti, palestre e piscine. Lockdown mirati nelle zone a rischio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovo Dpcm: slittano le riaperture Dopo il vertice di ieri tra Cts e governo, l'esecutivo lavora al Nuovo Dpcm, che sarà discusso oggi in Parlamento per essere firmato dal premier Mario Draghi entro venerdì 26 marzo. Secondo le prime anticipazioni, le linea sarà quella della prudenza: slitteranno infatti le riaperture di bar e ristoranti così come il ritorno alle attività sportive. L'insorgere delle varianti Covid e il pericolo della terza ondata impone inoltre il mantenimento del sistema dei colori, con la possibilità di procedere a Lockdown mirati o a microzone "arancione scuro" in quei comuni dove i contagi aumentano a ritmo più serrato. Intanto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, lavora ...

