Niente mascherine e distanziamento difficile: perché bar e ristoranti sono luoghi a rischio Covid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Diversi studi evidenziano come, per via della loro natura conviviale, bar e ristoranti siano tra i luoghi pubblici a più alto rischio di contagio. Il tema è di quelli sempre al centro della discussione politica: la riapertura serale di bar e ristoranti – e più in generale la concessione di regole più morbide per far L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Diversi studi evidenziano come, per via della loro natura conviviale, bar esiano tra ipubblici a più altodi contagio. Il tema è di quelli sempre al centro della discussione politica: la riapertura serale di bar e– e più in generale la concessione di regole più morbide per far L'articolo proviene da Leggilo.org.

pfmajorino : Niente distanziamento e poche mascherine: i tifosi di Milan e Inter si accalcano fuori dallo stadio per il derby… - doluccia16 : @Postfin Il doc che si occupa di tracciare i casi di covid in città, dice che mascherine, distanziamento e igiene v… - greipei : La luna é un luna park pieno di gente, niente lockdown, niente mascherine, ressa. L'ho scoperto andandoci stanotte.… - damianatua : RT @no3n2a: Vorrei vedere zero #mascherine, ma è già meglio di niente. - kotohikii : @bbbbaires ma niente, avevano preso robe tipo pennarelli, mascherine e altre robe di claire’s evidentemente senza g… -