Napoli-Granada | Gattuso | “Abbiamo molte assenze | ma ci crediamo”

sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - Cazzimma_Napoli : Il Napoli dovrebbe fare almeno 2 gol al Granada, ma è rimasto senza Osimhen, Petagna, Lozano, Mertens (ancora fuori… - Fprime86 : RT @CorSport: #Napoli-Granada, #Gattuso: 'Perdiamo Osimhen. Mertens ha 20 minuti' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Granada

- Ildi Gattuso ha un'ultima chance per mantenere in piedi una stagione che sta prendendo una ...l'obiettivo Europa League devono ribaltare il 2 - 0 della gara d'andata contro il...Meret: 'Siamo fiduciosi, tutti crediamo nella qualificazione' leggi anche2 - 0: gli highlights della gara d'andata Oltre a Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche Alex ...Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada. Chi recupera e chi no.Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Granada, ritorno dei sedicesimi di Europa League ...