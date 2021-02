LIVE Conegliano-Scandicci 16-23, Champions League volley in DIRETTA: Stysiak e compagne sugli scudi in avvio! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-23 Lubian tira giù una palla a filo rete, ma Stysiak sta tirando delle bordate assurde dai nove metri. Santarelli cambia pure la diagonale. 16-22 Invasione di Adams, che è entrata in campo al posto di Sylla. 16-21 Mamma mia che scambio! Vasileva tira una bordata in attacco, ma che difese da una parte e dall’altra. 16-20 Invasione di Egonu, che vanifica una gran difesa di De Gennaro. 16-19 Muro pauroso di Egonu su Vasileva, Conegliano torna a -3. 15-19 Sfonda sulle mani del muro Egonu, che torna a far vedere un attacco dei suoi. 14-19 Primo tempo pazzesco di Popovic. 14-18 Parallela interna di Sylla, ma Scandicci sta difendendo l’impossibile. 13-18 E ancora un errore di Egonu, in estrema difficoltà Paola in questo primo set. Arriva il secondo time-out per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-23 Lubian tira giù una palla a filo rete, masta tirando delle bordate assurde dai nove metri. Santarelli cambia pure la diagonale. 16-22 Invasione di Adams, che è entrata in campo al posto di Sylla. 16-21 Mamma mia che scambio! Vasileva tira una bordata in attacco, ma che difese da una parte e dall’altra. 16-20 Invasione di Egonu, che vanifica una gran difesa di De Gennaro. 16-19 Muro pauroso di Egonu su Vasileva,torna a -3. 15-19 Sfonda sulle mani del muro Egonu, che torna a far vedere un attacco dei suoi. 14-19 Primo tempo pazzesco di Popovic. 14-18 Parallela interna di Sylla, masta difendendo l’impossibile. 13-18 E ancora un errore di Egonu, in estrema difficoltà Paola in questo primo set. Arriva il secondo time-out per ...

