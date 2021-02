L’Isola dei famosi: tutti i nomi del cast di naufraghi, l’inviato, le opinioniste e le novità (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ci sarebbe il cast della nuova edizione de L’Isola dei famosi. La prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo, ma potrebbe essere anticipata all’11 di marzo per ragioni di palinsesto. La location è la medesima delle edizioni precedenti: l’Honduras, Paese dove i naufraghi famosi passeranno le loro settimane in lotta con la sopravvivenza e la fame. L’Isola dei famosi: l’inviato e le opinioniste l’inviato scelto per l’edizione di quest’anno è Massimiliano Rosolino, mentre le opinioniste in studio, a fare da spalla alla conduttrice, saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il nome della Zanicchi era già stato annunciato da tempo per il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ci sarebbe ildella nuova edizione dedei. La prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo, ma potrebbe essere anticipata all’11 di marzo per ragioni di palinsesto. La location è la medesima delle edizioni precedenti: l’Honduras, Paese dove ipasseranno le loro settimane in lotta con la sopravvivenza e la fame.deie lescelto per l’edizione di quest’anno è Massimiliano Rosolino, mentre lein studio, a fare da spalla alla conduttrice, saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il nome della Zanicchi era già stato annunciato da tempo per il ...

TV_Italiana : L'#Isola dei Famosi 2021 ha un nuovo inviato ufficiale: è Massimiliano #Rosolino. ???? - mvllarkv : io che guarderò l’isola dei famosi solo per simone :D - PublicE65379691 : @Valeria83788273 Ma l'isola dei famosi ha il live 24 ? - sgretolatore : Io e te siamo come l'isola di Sakhalin: un'unica cosa che dev'essere riunita sotto il potere dei Soviet.?????? - guccixfeels : Se avete intenzione di rendere tossica anche l’isola dei famosi come avete fatto con questo gfvip, guardate altro.??? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei De Lucchi: «Le città scandinave sono incredibili, ma noi italiani possiamo migliorarle» Corriere della Sera