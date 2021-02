L’incontro con Draghi come lo racconta Salvini e come è andato davvero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri Salvini, spiegando di essere stato ricevuto da Mario Draghi, ha genericamente detto: “Abbiamo parlato di riaperture”. raccontata così la vicenda è un po’ ambigua. In realtà il nuovo presidente del Consiglio ha chiesto al leader della Lega, che era sceso in piazza con i ristoratori, di tenere un basso profilo. “Mi ha chiamato Draghi. Abbiano parlato di riaperture. Sarebbe stato banale parlare di sottosegretari” aveva spiegato Salvini uscendo da Palazzo Chigi, continuando: “Noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati e in questo c’è sintonia con il presidente Draghi e son contento”. Sulle restrizioni aggiungeva: “se c’è un problema a Brescia si interviene in Provincia di Brescia, non fai un lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Chiusure mirate, a differenza di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri, spiegando di essere stato ricevuto da Mario, ha genericamente detto: “Abbiamo parlato di riaperture”.ta così la vicenda è un po’ ambigua. In realtà il nuovo presidente del Consiglio ha chiesto al leader della Lega, che era sceso in piazza con i ristoratori, di tenere un basso profilo. “Mi ha chiamato. Abbiano parlato di riaperture. Sarebbe stato banale parlare di sottosegretari” aveva spiegatouscendo da Palazzo Chigi, continuando: “Noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati e in questo c’è sintonia con il presidentee son contento”. Sulle restrizioni aggiungeva: “se c’è un problema a Brescia si interviene in Provincia di Brescia, non fai un lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Chiusure mirate, a differenza di ...

