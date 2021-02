L’arrivo in Italia delle salme di Attanasio e Iacovacci (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Sono tornate in Italia le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Ad accoglierle all’aeroporto di Ciampino il presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Sono tornate in Italia le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Ad accoglierle all’aeroporto di Ciampino il presidente del Consiglio Mario Draghi.

RaiNews : Il tricolore sulle bare. Poi in volo verso l'Italia #Congo #Attanasio #Iacovacci - Diogene55 : Assassinare a sangue freddo un Ambasciatore e un militare ITALIANO va considerato come un atto di guerra verso l' I… - antoniomontina2 : Congo, i corpi di Attanasio e Iacovacci rientrati in Italia: l'arrivo a Ciampino - JazzAir1 : RT @aglaia72: La peste arrivò in Italia, prima in Lombardia, e poi, come olio, ammorbò il Paese. Moriva, la gente, di mali violenti e spav… - LaStampaTV : VIDEO | Congo, i corpi di Attanasio e Iacovacci rientrati in Italia: l'arrivo a Ciampino -

Ultime Notizie dalla rete : L’arrivo Italia Sassoli: «Con Draghi premier l’Italia ha scelto l’Europa, ora inizia una nuova fase» Corriere della Sera