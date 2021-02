La nuova fidanzata di Balotelli è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Lo scoop di ‘Chi’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il famosissimo e tanto chiacchierato calciatore attualmente in forza all’AC Monza, Mario Balotelli avrebbe trovato l’amore in Nicole Mazzocato. La ragazza è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha concluso da un paio di anni la relazione con Fabio Colloricchio, tronista della trasmissione. L’indiscrezione è riportata sul giornale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini che scrive: “Mario Balotelli ci tiene a custodire gelosamente la sua privacy, questo lo si sa più che bene. Ma noi possiamo rivelare che il cuore del calciatore ha ripreso a battere per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato. Un amore vissuto finora con un bassissimo profilo”. Di fatto nessuno si aspettava questo colpo di scena, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il famosissimo e tanto chiacchierato calciatore attualmente in forza all’AC Monza, Marioavrebbe trovato l’amore in Nicole Mazzocato. La ragazza è un’exdiche ha concluso da un paio di anni la relazione con Fabio Colloricchio, tronista della trasmissione. L’indiscrezione è riportata sul giornalediretto da Alfonso Signorini che scrive: “Marioci tiene a custodire gelosamente la sua privacy, questo lo si sa più che bene. Ma noi possiamo rivelare che il cuore del calciatore ha ripreso a battere per l’exdiNicole Mazzocato. Un amore vissuto finora con un bassissimo profilo”. Di fatto nessuno si aspettava questo colpo di scena, ...

