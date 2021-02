Juventus, Morata non si allena: lo spagnolo alle prese con un’infezione virale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alvaro Morata non si allena a tre giorni dalla sfida contro il Verona. L’attaccante spagnolo della Juventus è dunque a rischio forfait in vista dell’impegno del Bentegodi per via di un’infezione virale che non gli permette di allenarsi insieme ai compagni, come comunicato dal club bianconero: “A tre giorni dal match del Bentegodi contro il Verona di sabato sera (fischio d’inizio alle ore 20.45), la Juve continua ad allenarsi con grande intensità al Training Center. L’obiettivo dei bianconeri è quello di prepararsi al meglio per la sfida contro i veneti che darà inizio a una sette giorni che li vedrà impegnati in tre partite (contro Verona, Spezia e Lazio). Per preparare al meglio il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alvaronon sia tre giorni dalla sfida contro il Verona. L’attaccantedellaè dunque a rischio forfait in vista dell’impegno del Bentegodi per via diche non gli permette dirsi insieme ai compagni, come comunicato dal club bianconero: “A tre giorni dal match del Bentegodi contro il Verona di sabato sera (fischio d’inizioore 20.45), la Juve continua adrsi con grande intensità al Training Center. L’obiettivo dei bianconeri è quello di prepararsi al meglio per la sfida contro i veneti che darà inizio a una sette giorni che li vedrà impegnati in tre partite (contro Verona, Spezia e Lazio). Per preparare al meglio il ...

romeoagresti : Possessi ed esercitazioni tecnico-tattiche oggi per la #Juventus. #Morata, che prosegue il suo recupero dall’infezi… - Squawka : Juventus' #UCL goals this season: ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Dybala ?? OG ?? Ronaldo ?? Morata ??… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveCrotone: 'Dybala ancora out, Morata spero possa fare uno spezzone. McKennie e Kulusevski stringerann… - Fantacalcio : Juventus: Morata non si allena col gruppo, il motivo - JuvMania : ?? All'allenamento odierno non ha partecipato #Morata per recuperare dall'infezione virale. #Juventus #VeronaJuve -