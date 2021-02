In Commissione Sanità: “Solo 9 operatori lombardi positivi al Covid post vaccino” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nove operatori sanitari lombardi sono risultati positivi al Covid dopo aver ricevuto la doppia dose di vaccino: ad annunciarlo, in risposta a precisa domanda del consigliere regionale bergamasco di Azione Niccolò Carretta, è stato il dottor Marco Salmoiraghi, direttore vicario della direzione generale Welfare. Presente in Commissione III proprio per rispondere alla domande dei consiglieri regionali, Salmoiraghi ha anche precisato che la procedura completa prevede la genotipizzazione di ogni caso di persona positiva post vaccino. “Dei nove operatori sanitari positivi, mi è stato detto che sono 4 coloro a cui è stata individuata la variante inglese – ha commentato Carretta -. Sono numeri importanti da ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Novesanitarisono risultatialdopo aver ricevuto la doppia dose di: ad annunciarlo, in risa a precisa domanda del consigliere regionale bergamasco di Azione Niccolò Carretta, è stato il dottor Marco Salmoiraghi, direttore vicario della direzione generale Welfare. Presente inIII proprio per rispondere alla domande dei consiglieri regionali, Salmoiraghi ha anche precisato che la procedura completa prevede la genotipizzazione di ogni caso di persona positiva. “Dei novesanitari, mi è stato detto che sono 4 coloro a cui è stata individuata la variante inglese – ha commentato Carretta -. Sono numeri importanti da ...

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Colite ulcerosa, ok della Commissione Europea al farmaco tofacitinib: arriva anche in Italia: Indicato per la… - NurseTimes : ?? Nurse Times Colite ulcerosa, ok della Commissione Europea al farmaco tofacitinib: arriva anche in Italia: Indicat… - CletoEstense : RT @SenatoStampa: #Vaccini #Covid_19. In Commissione Sanità, audizione informale rappresentanti #IstitutoSuperiorediSanità. Diretta ? https… - DanieleBerghino : RT @SenatoStampa: #Vaccini #Covid_19. In Commissione Sanità, audizione informale rappresentanti #IstitutoSuperiorediSanità. Diretta ? https… - Ettore572 : RT @SFregolent: In commissione per l'audizione, in videoconfereza, sul tema dei vaccini anti Covid-19 con il Dott. D'ANCONA, ricercatore de… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Sanità Ghana: Von der Leyen su vaccini Covax, 'momento storico di solidarietà globale' Bruxelles, 24 feb 12:51 - La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, si è detto "molto commossa" per le prime consegne di ... lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità per ...

Nuove antenne adattive per la 5G non sarebbero 'sicure' Nel 2019, la commissione del Centro internazionale di ricerca sul cancro (CIRC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha esortato a nuovi studi sul rischio di contrarre un tumore in seguito ...

Vaccino, il piano di tre regioni per l’acquisto. Zaia: «Siamo già in trattativa Corriere della Sera Bruxelles, 24 feb 12:51 - La presidente dellaeuropea, Ursula Von der Leyen, si è detto "molto commossa" per le prime consegne di ... lanciata dall'Organizzazione mondiale dellaper ...Nel 2019, ladel Centro internazionale di ricerca sul cancro (CIRC) dell'Organizzazione mondiale della(Oms) ha esortato a nuovi studi sul rischio di contrarre un tumore in seguito ...