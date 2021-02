Il padre dell'ambasciatore: "Il mondo ci è crollato addosso. Le figlie non sanno che il papà è morto" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non era preoccupato, ma anzi felice per la missione che doveva compiere. A ricordare Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso nell’attacco in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, è il papà Salvatore. Parla con l’ANSA nella sua casa, circondato da foto e ricordi. E traccia il ritratto di un uomo ottimista, pieno di fantasia e capacità di coinvolgere gli altri nei suoi progetti, tanti e rivolti al bene.Salvatore racconta di aver sentito il figlio l’ultima volta domenica scorsa, il giorno prima dell’agguato nel parco nazionale di Virunga: “Non era assolutamente preoccupato - dice senza riuscire a trattenere le lacrime - ci ha spiegato la sua missione, ci ha detto quali erano gli obiettivi. E’ stato sempre una persona rivolta agli altri, ha sempre fatto del bene del tutti, ed è sempre stato proiettato verso alti ideali, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non era preoccupato, ma anzi felice per la missione che doveva compiere. A ricordare Luca Attanasio, l’italiano ucciso nell’attacco in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci, è ilSalvatore. Parla con l’ANSA nella sua casa, circondato da foto e ricordi. E traccia il ritratto di un uomo ottimista, pieno di fantasia e capacità di coinvolgere gli altri nei suoi progetti, tanti e rivolti al bene.Salvatore racconta di aver sentito il figlio l’ultima volta domenica scorsa, il giorno prima’agguato nel parco nazionale di Virunga: “Non era assolutamente preoccupato - dice senza riuscire a trattenere le lacrime - ci ha spiegato la sua missione, ci ha detto quali erano gli obiettivi. E’ stato sempre una persona rivolta agli altri, ha sempre fatto del bene del tutti, ed è sempre stato proiettato verso alti ideali, ...

