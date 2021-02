I sottosegretari del governo Draghi: 6 Fi, 6 Pd, 9 Lega e 11 M5S. A Gabrielli la delega ai Servizi segreti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri è riunito per nominare i sottosegretari del governo Draghi. Il presidente del Consiglio ha scelto dopo le indicazioni dei partiti. Il sottosegretario con deLega... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri è riunito per nominare idel. Il presidente del Consiglio ha scelto dopo le indicazioni dei partiti. Ilo con de...

repubblica : La crisi senza fine del sistema politico: La trattativa sui sottosegretari offre l'immagine di un sistema politico… - lorepregliasco : Nell'odg del Consiglio dei ministri, in programma per le 18 di oggi, è stata aggiunta la nomina dei sottosegretari - borghi_claudio : @738Adm @CandianiStefano Diciamo che dirglielo nel giorno in cui è in Parlamento non è l'obiezione più centrata. Qu… - davidebassani : RT @ZanAlessandro: Il #Governo completi velocemente la squadra con i sottosegretari e il #Parlamento si occupi di tutte le questioni del Pa… - lanzi53 : Non date troppo peso ai nomi dei #sottosegretari del governo #Draghi. I vice non contano. Durante il #Conte II ce l… -