Gas serra, effetto covid: nel 2020 giù del 9,8% (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per il 2020 si stima un taglio del 9,8% di gas serra a livello nazionale rispetto al 2019. E’ quanto indica l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che parla di “consistente riduzione” soprattutto per via delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria da covid-19. Per la definizione – viene chiarito – servono ancora alcune informazioni ma l’abbattimento delle emissioni dovrebbe essere stato del 9,8% “a fronte di una riduzione prevista del Pil dell’8,9%”. Cosa, quest’ultima, che conferma il “disaccoppiamento” tra andamento emissioni e indice economico. Secondo l’Istituto “l’andamento stimato è dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica” con un “meno 12,6%”. Ma anche “per la minore domanda di energia”, e per “la riduzione dei consumi energetici ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per ilsi stima un taglio del 9,8% di gasa livello nazionale rispetto al 2019. E’ quanto indica l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che parla di “consistente riduzione” soprattutto per via delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria da-19. Per la definizione – viene chiarito – servono ancora alcune informazioni ma l’abbattimento delle emissioni dovrebbe essere stato del 9,8% “a fronte di una riduzione prevista del Pil dell’8,9%”. Cosa, quest’ultima, che conferma il “disaccoppiamento” tra andamento emissioni e indice economico. Secondo l’Istituto “l’andamento stimato è dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica” con un “meno 12,6%”. Ma anche “per la minore domanda di energia”, e per “la riduzione dei consumi energetici ...

