Ferlinghetti, l'ultimo dei Beat. Quando la poesia era un urlo di libertà (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il maestro morto a 101 anni: editore di riferimento di Ginsberg e Kerouac, è stato uno dei padri fondatori della controcultura americana

