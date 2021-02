F-35, costi operativi dimezzati entro quattro anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quasi 25.000 dollari in meno per ogni ora di volo effettuata da ogni velivolo F-35 rispetto all'attuale costo operativo di circa 36.000 dollari. Un risparmio notevole anche per l'Italia, che oggi conta 28 esemplari su 90 velivoli previsti, dei quali 60 di tipo F-35A e 30 della versione F-35B, almeno come previsto dal Documento programmatico pluriennale della Difesa (DPP 2019-2021). E' quanto il costruttore Lockheed-Martin sta cercando di ottenere entro il 2025 se l'ufficio del programma internazionale congiunto che gestisce il caccia multiruolo accetterà un contratto per la logistica basato sulle prestazioni effettivamente erogate e non più sui parametri finora utilizzati, basati su requisiti militari nati ormai anni fa e ritenuti superati. Greg Ulmer, vicepresidente esecutivo del comparto aeronautico, il 19 febbraio ha dichiarato che la società ha ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quasi 25.000 dollari in meno per ogni ora di volo effettuata da ogni velivolo F-35 rispetto all'attuale costo operativo di circa 36.000 dollari. Un risparmio notevole anche per l'Italia, che oggi conta 28 esemplari su 90 velivoli previsti, dei quali 60 di tipo F-35A e 30 della versione F-35B, almeno come previsto dal Documento programmatico pluriennale della Difesa (DPP 2019-2021). E' quanto il costruttore Lockheed-Martin sta cercando di ottenereil 2025 se l'ufficio del programma internazionale congiunto che gestisce il caccia multiruolo accetterà un contratto per la logistica basato sulle prestazioni effettivamente erogate e non più sui parametri finora utilizzati, basati su requisiti militari nati ormaifa e ritenuti superati. Greg Ulmer, vicepresidente esecutivo del comparto aeronautico, il 19 febbraio ha dichiarato che la società ha ...

