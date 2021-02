Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino pace fatta: dimenticate le divergenze (Di mercoledì 24 febbraio 2021) pace fatta tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino dopo le divergenze dello scorso anno. La riconciliazione è avvenuta a Le Iene, dove la showgirl è stata ospite Fonte foto: Getty Images / FacebookIeri sera, martedì 23 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, il noto programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ospite speciale di ieri sera è stata Elisabetta Gregoraci, che si è presentata in studio dopo essere stata vittima di uno scherzo della iena Nicolò De Devitiis. Brevemente intervistata dai due conduttori, la Gregoraci ha raccontato della sua avventura al Grande Fratello Vip – dove è stata una delle indiscusse protagoniste – ed ha ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)tradopo ledello scorso anno. La riconciliazione è avvenuta a Le Iene, dove la showgirl è stata ospite Fonte foto: Getty Images / FacebookIeri sera, martedì 23 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, il noto programma condotto da Alessia Marcuzzi e. Ospite speciale di ieri sera è stata, che si è presentata in studio dopo essere stata vittima di uno scherzo della iena Nicolò De Devitiis. Brevemente intervistata dai due conduttori, laha raccontato della sua avventura al Grande Fratello Vip – dove è stata una delle indiscusse protagoniste – ed ha ...

