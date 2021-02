Democrazie contro fake news al G7. Parla l’ambasciatore britannico Morris (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il governo britannico prende molto sul serio la questione della disinformazione e sta lavorando con i propri partner per contrastare narrative false e fuorvianti legate al coronavirus, garantendo all’opinione pubblica il diritto all’informazione per potersi proteggere”. A spiegarlo a Formiche.net è Jill Morris, ambasciatore britannico in Italia a pochi giorni dalla presentazione dell’edizione italiana del gioco Go Viral!, ideato dall’Università di Cambridge con l’intento di “immunizzare” chi lo usa dalle più comuni campagne di fake news (qui la presentazione su Formiche.net). “Ci stiamo anche tutelando contro i tentativi di utilizzo del Covid-19 per indebolire i nostri valori comuni e le istituzioni democratiche”, continua l’ambasciatore Morris ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il governoprende molto sul serio la questione della disinformazione e sta lavorando con i propri partner per contrastare narrative false e fuorvianti legate al coronavirus, garantendo all’opinione pubblica il diritto all’informazione per potersi proteggere”. A spiegarlo a Formiche.net è Jill, ambasciatorein Italia a pochi giorni dalla presentazione dell’edizione italiana del gioco Go Viral!, ideato dall’Università di Cambridge con l’intento di “immunizzare” chi lo usa dalle più comuni campagne di(qui la presentazione su Formiche.net). “Ci stiamo anche tutelandoi tentativi di utilizzo del Covid-19 per indebolire i nostri valori comuni e le istituzioni democratiche”, continua...

