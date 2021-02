Cyberpunk 2077, la corposa patch 1.2 di febbraio è stata rinviata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torniamo a parlare della patch 1.2 di febbraio di Cyberpunk 2077. Anche se quest'oggi gli occhi di falco del web hanno notato un test interno al gioco che faceva ben sperare, il nuovo aggiornamento ora è stato rinviato ufficialmente da CD Projekt RED. In una serie di tweet pubblicati pochi minuti fa, lo studio polacco afferma che a causa delle recenti fughe di codici sorgente di diversi suoi giochi (tra cui proprio Cyberpunk 2077), il lavoro dietro la patch è ancora lungo tanto che "probabilmente" verrà lanciata la seconda metà di marzo. "Anche se volevamo fortemente pubblicare la patch 1.2 per Cyberpunk 2077 nel periodo di tempo descritto in precedenza, il recente attacco informatico all'infrastruttura IT dello studio ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torniamo a parlare della1.2 didi. Anche se quest'oggi gli occhi di falco del web hanno notato un test interno al gioco che faceva ben sperare, il nuovo aggiornamento ora è stato rinviato ufficialmente da CD Projekt RED. In una serie di tweet pubblicati pochi minuti fa, lo studio polacco afferma che a causa delle recenti fughe di codici sorgente di diversi suoi giochi (tra cui proprio), il lavoro dietro laè ancora lungo tanto che "probabilmente" verrà lanciata la seconda metà di marzo. "Anche se volevamo fortemente pubblicare la1.2 pernel periodo di tempo descritto in precedenza, il recente attacco informatico all'infrastruttura IT dello studio ...

