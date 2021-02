Congo | 1960 | morte di un altro diplomatico italiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'indipendenza deldal dominio belga era appena stata dichiarata quando una tra le prime vittime europee a morire durante guerra civile scoppiata nel lugliofu un, il viceconsole Tito Spoglia.La cornice è quella della città di Elisabethville in Katanga, la capitale della regione meridionale dell'ex colonia belga autoproclamatasi indipendente durante la crisi politica seguita all'indipendenza, la cui popolazione di circa 100.000 abitanti era composta per il 10% da coloni bianchi. Tra il 9 e il 10 lugliole truppe ammutinate dell'ex Esercito deldi re Leopoldo misero a ferro e fuoco la città, assediando in massa gli europei asserragliati nel proprio quartiere residenziale a difendersi con le poche armi a loro disposizione. La battaglia durò un ...

Il fu l'anno dell'ascesa dell'Africa sulla scena internazionale dopo le lotte di liberazione e l'... Il belga dell'epoca fu il teatro della prima missione di pace in terra africana dopo le ... foraggiate dai sovietici, e i katanghesi di Ciombe Dal luglio imperversava una guerra senza ... Da allora in poi, il non ha conosciuto tregue. Le contrapposizioni fra differenti etnie, ...