Clementino in ospedale, il cantante operato: il suo messaggio su Facebook dopo l’intervento (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Clementino è stato costretto ad un piccolo stop in ospedale a causa di una operazione che ha subito e che ha avuto esito positivo: il rapper sta bene e infatti, non appena si è ripreso dall’intervento, ha voluto rassicurare i fan sui suoi canali social. Clementino come sta dopo l’intervento “Tutt appost” ha scritto su Facebook, ringraziando quanti gli hanno dimostrato solidarietà e vicinanza alleviando il suo dolore. “Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino ” Prima di salutare i fan, Clementino ci ha tenuto a ricordare ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è stato costretto ad un piccolo stop ina causa di una operazione che ha subito e che ha avuto esito positivo: il rapper sta bene e infatti, non appena si è ripreso dal, ha voluto rassicurare i fan sui suoi canali social.come sta“Tutt appost” ha scritto su, ringraziando quanti gli hanno dimostrato solidarietà e vicinanza alleviando il suo dolore. “Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino ” Prima di salutare i fan,ci ha tenuto a ricordare ...

soundsblogit : Clementino, operazione per il rapper napoletano: il post su Instagram - DonnaGlamour : Clementino ricoverato in ospedale! - GossipItalia3 : Clementino ricoverato in ospedale: «Ho subito un intervento», fan in ansia #gossipitalianews - zazoomblog : Clementino in ospedale: Ho subito un intervento fan in ansia. Ecco come sta - #Clementino #ospedale: #subito -