Call of Duty Black Ops Cold War presenta l'esperienza zombie 'Epidemia' con un nuovo trailer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Stagione 2 porta un vastissimo modo tutto nuovo per giocare alla modalità zombie con Black Ops Cold War: Epidemia. Questa modalità a obbiettivi vedrà squadre da fino a quattro giocatori aiutare Requiem nella loro più grande missione ad oggi: l'Operazione Threshold. Ambientata in varie regioni russe lungo gli Urali, Epidemia incoraggia i giocatori a esplorare e prendersi rischi per trarre il meglio dai loot di queste zone infestate dagli zombie. Coordinazione e lavoro di squadra saranno essenziali per completare le missioni e, soprattutto, per sopravvivere. Assieme ad Epidemia arrivano nuovi tipi di cristalli di Aetherium, Raffinati e Puri, che aiuteranno gli agenti di Requiem a potenziare Classi di armi, Potenziamenti da campo, Specialità e Mod ...

