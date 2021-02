Calendario scolastico, Bianchi annuncia un gruppo di esperti per i recuperi. I sindacati: “Siano le scuole a valutare” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il primo incontro del Ministro Bianchi con i sindacati ha visto anche un primo aggiornamento in merito alla questione recupero degli apprendimenti, tema già sollevato dall'ex Ministra Lucia Azzolina e che è finito anche nel programma scuola del Governo Draghi. Il nuovo Ministro ha infatti annunciato alcune novità in tal senso. I sindacati soddisfatti ma ricordano come le decisioni sui recuperi spetterebbero comunque alle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il primo incontro del Ministrocon iha visto anche un primo aggiornamento in merito alla questione recupero degli apprendimenti, tema già sollevato dall'ex Ministra Lucia Azzolina e che è finito anche nel programma scuola del Governo Draghi. Il nuovo Ministro ha infattito alcune novità in tal senso. Isoddisfatti ma ricordano come le decisioni suispetterebbero comunque alle. L'articolo .

