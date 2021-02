Borse asiatiche negative, Tokyo chiude in forte calo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che termina con una pesante flessione dell’1,61%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen è crollato del 2,16%. Pesante Hong Kong (-2,9%); con analoga direzione, depresso Seul (-2,45%). In moderato rialzo Mumbai (+0,47%); variazioni negative per Sydney (-0,86%). Piccolo spunto rialzista per l’Euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%. Andamento piatto per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,06%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,12%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,26%. (Foto: © ximagination / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino di, che termina con una pesante flessione dell’1,61%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen è crollato del 2,16%. Pesante Hong Kong (-2,9%); con analoga direzione, depresso Seul (-2,45%). In moderato rialzo Mumbai (+0,47%); variazioniper Sydney (-0,86%). Piccolo spunto rialzista per l’Euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%. Andamento piatto per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,06%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,12%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,26%. (Foto: © ximagination / 123RF)

Kuspide_SCF : Borse asiatiche in rosso, tranne l'India. I timori per inflazione e rialzo dei tassi, nonostante le rassicurazioni… - ForexOnlineMeIt : Borse asiatiche negative. Solo Tokyo chiude in rialzo - newsfinanza : Borse asiatiche negative. Solo Tokyo chiude in rialzo - Kuspide_SCF : A parte il Giappone che ha recuperato alla fine, le borse asiatiche aprono la settimana in rosso. La peggiore è la… - Kuspide_SCF : Chiusura contrastata per le borse asiatiche, qualcuna sopra e qualcun'altra sotto la parità. YTD, l'indice MSCI Asi… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse asiatiche negative, Tokyo chiude in forte calo Pioggia di vendite sul listino di Tokyo , che termina con una pesante flessione dell'1,61%; sulla stessa linea, l' indice di Shenzhen è crollato del 2,16%. Pesante Hong Kong ( - 2,9%); con analoga ...

La correzione bussa alla porta dei mercati La settimana scorsa non ha portato indicazioni particolari sui mercati azionari. D'altra parte è stata 'disturbata' da festività che hanno fermato per alcune sedute le borse asiatiche e nella seduta di lunedì scorso quelle americane. Osserviamo pertanto performance settimanali di scarsa entità, anche se vi vede una certa variabilità nel segno. L'Europa ha chiuso con ...

Borse asiatiche negative, Tokyo chiude in forte calo Il Messaggero Borse asiatiche negative, Tokyo chiude in forte calo (Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che termina con una pesante flessione dell’1,61%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen è crollato del 2,16%. Pesante ...

Prysmian dopo tanto correre e dopo aver tirato il fiato è pronta a una nuova esplosione rialzista Prysmian dopo tanto correre e dopo aver tirato il fiato è pronta a una nuova esplosione rialzista. Il 2021, infatti non è iniziato nel migliore dei modi ...

Pioggia di vendite sul listino di Tokyo , che termina con una pesante flessione dell'1,61%; sulla stessa linea, l' indice di Shenzhen è crollato del 2,16%. Pesante Hong Kong ( - 2,9%); con analoga ...La settimana scorsa non ha portato indicazioni particolari sui mercati azionari. D'altra parte è stata 'disturbata' da festività che hanno fermato per alcune sedute lee nella seduta di lunedì scorso quelle americane. Osserviamo pertanto performance settimanali di scarsa entità, anche se vi vede una certa variabilità nel segno. L'Europa ha chiuso con ...(Teleborsa) – Pioggia di vendite sul listino di Tokyo, che termina con una pesante flessione dell’1,61%; sulla stessa linea, l’indice di Shenzhen è crollato del 2,16%. Pesante ...Prysmian dopo tanto correre e dopo aver tirato il fiato è pronta a una nuova esplosione rialzista. Il 2021, infatti non è iniziato nel migliore dei modi ...