Benevento, ds Foggia: “Napoli va rispettato, pensarlo in crisi sarebbe un errore” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Momento difficile per il Benevento, che non ottengono una vittoria dallo scorso 6 gennaio, quando i giallorossi passarono sul campo del Cagliari. Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di domenica contro i partenopei. “All’andata facemmo una grande gara decisa da Insigne. Dobbiamo stare attenti, una semplice disattenzione può essere fatale” ha spiegato il ds delle Streghe, “se pensiamo che il Napoli è in crisi faremmo un grande errore. Il Napoli va rispettato, è una grandissima squadra“. “Come tutte le squadre può avere periodi negativi, ma bisogna anche capire i motivi che sono chi è all’interno conosce” ha aggiunto Foggia, “a volte ci si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Momento difficile per il, che non ottengono una vittoria dallo scorso 6 gennaio, quando i giallorossi passarono sul campo del Cagliari. Il direttore sportivo del, Pasquale, ha parlato ai microfoni di Kiss Kissin vista della sfida di domenica contro i partenopei. “All’andata facemmo una grande gara decisa da Insigne. Dobbiamo stare attenti, una semplice disattenzione può essere fatale” ha spiegato il ds delle Streghe, “se pensiamo che ilè infaremmo un grande. Ilva, è una grandissima squadra“. “Come tutte le squadre può avere periodi negativi, ma bisogna anche capire i motivi che sono chi è all’interno conosce” ha aggiunto, “a volte ci si ...

