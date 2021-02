Avellino, la denuncia di Cirielli: “Ancora offese alla Meloni da parte di un docente della città” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Continuano senza ritegno gli insulti personali contro Giorgia Meloni, alla quale rinnovo la mia solidarietà”. Lo denuncia, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “In post pubblicato sui social, un sedicente educatore di giovani, docente di storia e filosofia, questa volta di Avellino, tale Luigi Anzalone, non solo condivide pubblicamente le offese volgari del professore Giovanni Gozzini di Siena, ma addirittura ritiene che si possa pensare di peggio. Non solo. Per Anzalone è anche “oggettivo” che una donna possa essere definita nelle maniere vergognose di Gozzini, ma non lo si deve dire, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Continuano senza ritegno gli insulti personali contro Giorgiaquale rinnovo la mia solidarietà”. Lo, in una nota, il QuestoreCamera e coordinatoreDirezione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo: “In post pubblicato sui social, un sedicente educatore di giovani,di storia e filosofia, questa volta di, tale Luigi Anzalone, non solo condivide pubblicamente levolgari del professore Giovanni Gozzini di Siena, ma addirittura ritiene che si possa pensare di peggio. Non solo. Per Anzalone è anche “oggettivo” che una donna possa essere definita nelle maniere vergognose di Gozzini, ma non lo si deve dire, ...

puntomagazine : Per il 50enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il re… -