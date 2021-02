Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 23 febbraio 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ascolti Tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 23 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Che sarà sarà ha avuto 2685 spettatori (share 12.60%). La partita di calcio di Champions League: Lazio-Bayern Monaco su Canale5 ha ottenuto 3637 spettatori (14.08% di share). La puntata di Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1388 spettatori (8.33%); su Rai2 la puntata di Stasera tutto è possibile ne ha intrattenuti 1701 (8.41%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1151 spettatori (5.38%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato 992 spettatori (5.50%). Su La7 la puntata di Dimartedì ne ha avuti 1307 ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Che sarà sarà ha avuto 2685 spettatori (share 12.60%). La partita di calcio di Champions League: Lazio-Bayern Monaco su Canale5 ha ottenuto 3637 spettatori (14.08% di share). La puntata di Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1388 spettatori (8.33%); su Rai2 la puntata di Stasera tutto è possibile ne ha intrattenuti 1701 (8.41%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1151 spettatori (5.38%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato 992 spettatori (5.50%). Su La7 la puntata di Dine ha avuti 1307 ...

