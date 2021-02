Andrea Zenga | “Vorrei conoscere bene mio padre | chiariremo tutto senza telecamere”

GrandeFratello : 'Il momento più bello del mio #GFVIP'. Per Andrea Zenga e Rosalinda un 'ti aspetto' bello quanto quel famoso bacio. - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANDREA ZENGA. - GrandeFratello : Massimiliano è tra i più critici ex concorrenti nei confronti della storia tra Rosalinda ed Andrea Zenga... è veram… - GalluccioGiulia : E anche oggi mi manca Andrea Zenga #gfvip - fanpage : #Gfvip, cosa è successo sotto le coperte con Rosalinda? Parla Andrea Zenga dopo l'eliminazione -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vipha finalmente parlato dei suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò e di ciò che avrebbe pensato quando Dayane Mello ha confessato di essere innamorata dell'amica in diretta tv.: ......in finale la Orlando è stata più forte del sentimento che prova per lei e non si capacita di come non possa capire che la sua esigenza di avvicinarsi ad altre persone - come ad esempio- ...Minacce choc sui social, nel mirino la fidanzata di un concorrente del GF VIP 5: "Morirete se andrete contro Rosalinda" ...All'indomani del suo addio al GF Vip Andrea Zenga ha affermato che al momento non sarebbe pronto a dire "ti amo" a Rosalinda.