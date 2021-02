Ancora paura in Croazia: nuova scossa di terremoto, percepita anche a Trieste (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ di nuovo alta la paura in Croazia, dove si è registrata oggi, alle 10:58, una nuova scossa di terremoto, dopo quella avvenuta il 29 Dicembre scorso: di magnitudo 6.4, quella precedente aveva provocato una dozzina di vittime e una stima di danni pari a 11,5 miliardi di euro. Quella di oggi, invece, di magnitudo 5.3, avvertita dalla popolazione nei pressi dell’epicentro tra Petrinja e Sisak, e lievemente anche a Trieste, non sembra aver causato perdite o danneggiamenti. E’ dunque possibile affermare che lo sciame sismico, con scosse di magnitudo 4, in realtà non si sia mai arrestato. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ad una profondità di 6 km. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’ di nuovo alta lain, dove si è registrata oggi, alle 10:58, unadi, dopo quella avvenuta il 29 Dicembre scorso: di magnitudo 6.4, quella precedente aveva provocato una dozzina di vittime e una stima di danni pari a 11,5 miliardi di euro. Quella di oggi, invece, di magnitudo 5.3, avvertita dalla popolazione nei pressi dell’epicentro tra Petrinja e Sisak, e lievemente, non sembra aver causato perdite o danneggiamenti. E’ dunque possibile affermare che lo sciame sismico, con scosse di magnitudo 4, in realtà non si sia mai arrestato. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ad una profondità di 6 km. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

