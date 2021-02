Anche il “Muppet Show” è razzista | Disney+ mette il bollino rosso su Kermit e Miss Piggy

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Questo programma include rappresentazioni negative e/o trattamenti errati nei confronti di persone o culture…». E via alper i mitici The. Pere contiene «stereotipi negativi».ilsecondo Disney.E quindi, nonostante siano state rese disponibili dal 19 febbraio tutte e cinque le stagioni della famosa serie televisiva ideata dallo statunitense Jim Henson, andata in onda dal 1976 al 1981 e che ha per protagonisti i simpatici pupazzi animati capitanati dala rana, la piattaforma streaming allerta gli utenti. ...