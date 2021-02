Altra nascita a casa Rodriguez: Stavolta è Cecilia la fortunata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In casa Rodriguez è periodo di belle notizie, dopo l’annuncio della gravidanza di Belen, in attesa di una bimba, ora tocca a Cecilia, sua sorella minore, sempre più innamorata di Ignazio Moser e proiettata nel suo lavoro di modella… ma in cantiere c’è qualcosa per lei Cecilia e Belen RodriguezCecilia Rodriguez, la piccola di casa Rodriguez, ormai anche lei è una donna affermata e felice della sua storia d’amore con Ignazio Moser. Dopo un’estate di alti e bassi la coppia pensa in grande, sta pensando infatti di trasferirsi in una nuova casa e magari chissà di allargare la famiglia. In questi giorni, tutti i rotocalchi non fanno altro che parlare di suo sorella maggiore, Belen Rodriguez, ... Leggi su kronic (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Inè periodo di belle notizie, dopo l’annuncio della gravidanza di Belen, in attesa di una bimba, ora tocca a, sua sorella minore, sempre più innamorata di Ignazio Moser e proiettata nel suo lavoro di modella… ma in cantiere c’è qualcosa per leie Belen, la piccola di, ormai anche lei è una donna affermata e felice della sua storia d’amore con Ignazio Moser. Dopo un’estate di alti e bassi la coppia pensa in grande, sta pensando infatti di trasferirsi in una nuovae magari chissà di allargare la famiglia. In questi giorni, tutti i rotocalchi non fanno altro che parlare di suo sorella maggiore, Belen, ...

shymon84 : @peppe_p_94 Solo il meglio il 16 maggio... Prima che perdo qualche altra diottria, deduco che l'8 luglio sia il gio… - indiavolati : Gli brucia il culo dalla nascita, non c’è altra spiegazione. Spiace per i genitori che hanno messo al mondo questa… - EVPHORI4 : il discorso bifobia a parte, ma raga ma chi è lui per dire ad un'altra persona come e chi deve amare e basare il pr… - folkwitchore : Gli altri album erano ognuno per i cazzi loro mentre questo ultimi sono tipo usciti in coppia anche se separati all… - Popagni : Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di c… -