Addio al nubilato, la recensione: Non chiamateci signore

La recensione di Addio al nubilato, una commedia di Francesco Apolloni che racconta il rocambolesco Addio al nubilato di quattro vecchie amiche del liceo: Una notte da leoni al femminile, almeno nelle intenzioni. Alla base c'è l'omonima piece teatrale, che il suo stesso autore Francesco Apolloni decide di adattare per il grande schermo cosceneggiandola insieme a Fabrizio Nardi e dirigendola. L'abito è quello del filone della commedia americana scollacciata e rocambolesca nel narrare catastrofici addii al nubilato, come ci insegnano bene alcuni dei titoli più rappresentativi dall'irriverente saga di Una notte da leoni a Crazy night o Le amiche della sposa, una tradizione che il cinema italiano almeno fino ad ora non aveva mai provato a esplorare.

