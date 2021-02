Usa: il capo dei Cherokee contro Jeep: 'Non usate più il nostro nome' (Di martedì 23 febbraio 2021) Il capo dei Cherokee ha chiesto al gruppo Stellantis , frutto della fusione tra Fiat - Chrysler e il gruppo francese Psa, di non usare pi il nome della loro trib per il suo pi famoso modello di Jeep e ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildeiha chiesto al gruppo Stellantis , frutto della fusione tra Fiat - Chrysler e il gruppo francese Psa, di non usare pi ildella loro trib per il suo pi famoso modello die ...

buon_vivere : RT @laprimadonnache: CEO di @nasdaq dal 2017, @adenatfriedman è la #primadonna a capo di un operatore di borsa americano. Negli #USA il 26%… - MassimoChiaram7 : RT @LaStampa: Usa, ex capo Capitol Police: “Non abbiamo avuto intelligence, il rapporto Fbi è arrivato in ritardo” - LaStampa : Usa, ex capo Capitol Police: “Non abbiamo avuto intelligence, il rapporto Fbi è arrivato in ritardo” - paolabonanni75 : RT @laprimadonnache: CEO di @nasdaq dal 2017, @adenatfriedman è la #primadonna a capo di un operatore di borsa americano. Negli #USA il 26%… - AnnamariaSegan1 : RT @laprimadonnache: CEO di @nasdaq dal 2017, @adenatfriedman è la #primadonna a capo di un operatore di borsa americano. Negli #USA il 26%… -