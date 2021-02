Trovato l’accordo: Facebook riabbraccia l’Australia (Di martedì 23 febbraio 2021) L’offensiva ha portato al risultato: dopo una settimana di passione per tutti i siti di informazione australiani, il governo di Canberra ha Trovato l’intesa con Facebook. La bozza della proposta di legge sul pagamento delle notizie da parte dei Big Tech sarà modificata e tutto tornerà (o dovrebbe tornare) come prima. l’accordo Facebook Australia è stato Trovato nella notte italiana dopo una lunga interlocuzione tra i ministri e gli uomini di fiducia di Mark Zuckerberg. LEGGI ANCHE > «Facebook dovrà recuperare il danno d’immagine, ma ora incentiviamo altri canali con il pubblico» In sostanza, l’accordo Facebook Australia prevede la modifica della proposta di legge sul pagamento delle notizie da parte dei Big Tech (in particolare il social network di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 febbraio 2021) L’offensiva ha portato al risultato: dopo una settimana di passione per tutti i siti di informazione australiani, il governo di Canberra hal’intesa con. La bozza della proposta di legge sul pagamento delle notizie da parte dei Big Tech sarà modificata e tutto tornerà (o dovrebbe tornare) come prima.Australia è statonella notte italiana dopo una lunga interlocuzione tra i ministri e gli uomini di fiducia di Mark Zuckerberg. LEGGI ANCHE > «dovrà recuperare il danno d’immagine, ma ora incentiviamo altri canali con il pubblico» In sostanza,Australia prevede la modifica della proposta di legge sul pagamento delle notizie da parte dei Big Tech (in particolare il social network di ...

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Tornano le notizie su #Facebook in #Australia. Trovato l'accordo per modificare la proposta di legge (ancora in discus… - giornalettismo : Tornano le notizie su #Facebook in #Australia. Trovato l'accordo per modificare la proposta di legge (ancora in di… - paoloigna1 : Trovato l’accordo tra #Facebook e il Governo Australiano - brichiel : RT @juventibus: ?????? Juventus e Dybala hanno trovato l'accordo per il rinnovo per @MomblanOfficial (pezzo di @SusannaGatto4 ) https://t.co… - Giorgheil : @beba87644261 @Mad18407362 Non sono assolutamente d'accordo. La battuta di Fiore era proprio innocua ma ho trovato… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato l’accordo Moda, cibo e videogame le sfide 2021 per i «tecno» avvocati Il Sole 24 ORE