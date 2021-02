Tommaso Zorzi attacca Dayane Mello: “Vieni in tv con una storia d’amore fra due donne per 2-3 voti in più” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tommaso Zorzi non crede che Dayane Mello sia stata innamorata di Rosalinda Cannavò e sostiene che questa storia sia stata inventata dalla brasiliana solo “per fare la fi*a in tv con la storia LGBT e prendere 2-3 voti in più“. Insomma, nel gergo tecnico ha accusato Dayane Mello di fare queerbaiting al pubblico del Grande Fratello Vip, ovvero di strizzare l’occhio al mondo LGBT per attirare loro consensi su qualcosa che di LGBT avrebbe ben poco, in questo caso del suo innamoramento per l’attrice siciliana. “Sei la persona più indelicata in questa Casa. Lo sei stata in cento occasioni. Non puoi parlare di delicatezza. Tu non sei una persona delicata. A te non è fregato mai niente di nessuno” – ha detto Tommaso ... Leggi su biccy (Di martedì 23 febbraio 2021)non crede chesia stata innamorata di Rosalinda Cannavò e sostiene che questasia stata inventata dalla brasiliana solo “per fare la fi*a in tv con laLGBT e prendere 2-3in più“. Insomma, nel gergo tecnico ha accusatodi fare queerbaiting al pubblico del Grande Fratello Vip, ovvero di strizzare l’occhio al mondo LGBT per attirare loro consensi su qualcosa che di LGBT avrebbe ben poco, in questo caso del suo innamoramento per l’attrice siciliana. “Sei la persona più indelicata in questa Casa. Lo sei stata in cento occasioni. Non puoi parlare di delicatezza. Tu non sei una persona delicata. A te non è fregato mai niente di nessuno” – ha detto...

